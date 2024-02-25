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Более двух часов тушили горящую хозпостройку в Акмолинской области (фото)

Опубликовано:

Место ЧП
Место ЧП. Фото: t.me/dchsakmol

В Акмолинской области сегодня утром произошло возгорание в хозяйственной постройке. Пожарные более двух часов боролись с огнем, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

По информации ведомства, сегодня утром, в 07:15, в поселке Кабанбай батыра в Целиноградском районе произошел пожар в хозяйственной постройке на площади 80 кв. м.

На место происшествия прибыли 8 спасателей и 2 единицы техники ДЧС Акмолинской области, а также 6 спасателей и 1 единица техники ДЧС Астаны.

Как сообщили в ДЧС, возгорание было локализовано в 08:58, а полностью его потушили в 09:45. В результате пожара никто не пострадал. Причина инцидента устанавливается.

Место ЧП
Место ЧП. Фото: t.me/dchsakmol

Напомним, на этой неделе в одном из столичных ЖК произошел пожар в квартире на 12 этаже. Горели домашние вещи и мебель в кухонном помещении, а также на балконе.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Cпециалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2062853-bolee-dvuh-chasov-tushili-goryaschuyu-hozpostroyku-v-akmolinskoy-oblasti-foto/

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