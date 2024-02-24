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Землетрясение ощутили ранним утром в Алматы

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Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Алматы ранним утром 24 февраля почувствовали землетрясение в 3 балла. Эпицентр располагался на территории Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК.

По информации официального сайта ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК, 24 февраля 2024 года в 04 часа 58 минут 53 секунды по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр располагался в 276 км на юго-восток от южной столицы Казахстана на территории Китая - афтершок.

Энергетический класс землетрясения 13.6. Магнитуда MPV 6.1. Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы - 3 балла.

Сообщение составил дежурный оператор ЦСО "Алматы" 24 февраля 2024 года в 05 часов 11 минут.

Для справки: в Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. Максимальное значение интенсивности в этой шкале, как и в большинстве других аналогичных шкал, составляет 12 баллов.

Землетрясение в три балла считается слабым. Оно ощущается некоторыми людьми из-за легкого раскачивания висящих предметов.

Напомним, 23 февраля, в 10.00 в Алматы прошла общегородская сейсмотренировка. Также была задействована система перехвата теле- и радиоканалов. Как отметили в ДЧС, целью мероприятия было повышение уровня подготовки населения к действиям в экстремальных ситуациях, наибольший охват граждан для доведения информации о первоочередных действиях при землетрясении и повышение культуры безопасности населения.

При этом во время сейсмотренировки в южной столице зафиксировали реальные подземные толчки в 2 балла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2062762-zemletryasenie-oschutili-rannim-utrom-v-almaty/

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