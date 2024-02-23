Алматинцы вновь ощутили землетрясение - эпицентр находился на территории Китая. В МЧС Казахстана рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 23 февраля в 16:33:06 зарегистрировано землетрясение, эпицентр расположен в 258 км на юго-восток от Алматы на территории Китая - афтершок", - говорится в сообщении.

По данным специалистов, сведения об ощутимости в Алматы - 2 балла.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Обстановка стабильная.

МЧС рекомендует гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Напомним, что сегодня утром жители Алматы тоже почувствовали землетрясение в 2 балла.

Стоит отметить, что в момент землетрясения в городе шла масштабная сейсмотренировка.

Мероприятие проводилось для повышения уровня подготовки населения к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы жители заранее определили маршруты эвакуации, безопасные места, подготовили тревожные чемоданчики.

Отметим также, что вчера ночью алматинцы также могли чувствовать подземные толчки.