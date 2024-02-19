Тело мужчины нашли при разборе завалов в Акмолинской области

В результате пожара в селе Енбек Акмолинской области погиб один человек. Тело 58-летнего мужчины было обнаружено при разборе завалов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня утром в селе Енбек Аккольского района Акмолинской области в частном жилом доме произошел пожар на площади 65 квадратных метров. В 08.18 пожар был ликвидирован.

"В ходе разбора завалов на месте пожара обнаружено тело гражданина 1966 года рождения", - отметили в ДЧС Акмолинской области.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, пожар начался около 04.45. В борьбе с огнем были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС региона. Возгорание локализовали к 06.55.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".