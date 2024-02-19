Жилой дом загорелся в Акмолинской области (видео)

Сегодня утром в селе Енбек Акмолинской области загорелся частный жилой дом на площади 70 кв. м., передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Сегодня, 19 февраля, в 04:45 в Аккольском районе в селе Енбек произошел пожар в частном жилом доме на площади 70 кв. м.

В борьбе с огнем задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС региона.

Возгорание локализовали (ограничили распространение) в 06:55.

В ДЧС Акмолинской области отметили, что причина пожара устанавливается.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Напомним, вчера в Алматы загорелась кровля одного из караоке-клубов. В здании произошло обрушение конструкций мансарды.