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Жилой дом загорелся в Акмолинской области (видео)

Опубликовано:

Пожарный
Пожарный. Фото: t.me/dchsakmol

Сегодня утром в селе Енбек Акмолинской области загорелся частный жилой дом на площади 70 кв. м., передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Сегодня, 19 февраля, в 04:45 в Аккольском районе в селе Енбек произошел пожар в частном жилом доме на площади 70 кв. м.

В борьбе с огнем задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС региона.

Возгорание локализовали (ограничили распространение) в 06:55.

В ДЧС Акмолинской области отметили, что причина пожара устанавливается.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Напомним, вчера в Алматы загорелась кровля одного из караоке-клубов. В здании произошло обрушение конструкций мансарды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2061618-zhiloy-dom-gorit-v-akmolinskoy-oblasti-video/

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