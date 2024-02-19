Жилой дом загорелся в Акмолинской области (видео)
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Сегодня утром в селе Енбек Акмолинской области загорелся частный жилой дом на площади 70 кв. м., передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
Сегодня, 19 февраля, в 04:45 в Аккольском районе в селе Енбек произошел пожар в частном жилом доме на площади 70 кв. м.
В борьбе с огнем задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС региона.
Возгорание локализовали (ограничили распространение) в 06:55.
В ДЧС Акмолинской области отметили, что причина пожара устанавливается.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Напомним, вчера в Алматы загорелась кровля одного из караоке-клубов. В здании произошло обрушение конструкций мансарды.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2061618-zhiloy-dom-gorit-v-akmolinskoy-oblasti-video/