Караоке загорелся в Алматы: в здании обрушилась крыша мансарды (фото, видео)

Сегодня утром в Алматы загорелась кровля одного из караоке-клубов. В здании произошло обрушение конструкций мансарды, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС мегаполиса.

По данным ведомства, пожар произошел сегодня, 18 февраля, в 09:56. Силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу по адресу: Алмалинский район, улица Муканова, 130.

"По прибытии через 4 минуты установлено горение кровли и задымление на втором этаже двухэтажного здания караоке на предварительной площади 250 квадратных метров, создалось сильное задымление, звенья газодымозащитной службы производят разведку на наличие людей для эвакуации и спасения", – говорится в сообщении.

Сообщается, что произошло обрушение конструкций между чердаком и вторым этажом на общей площади 15 квадратных метров.

До прибытия пожарных администрация объекта сообщила об эвакуации троих человек, все службы взаимодействия города на месте. Жертв и пострадавших нет.

Огнеборцам удалось не дань пожару перекинуться на 1 и 2 этаж развлекательного центра и соседние здания.

Распространение огня удалось остановить в 10:43, а полностью потушить – в 10:49.

Причина пожара устанавливается.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: