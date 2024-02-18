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Караоке загорелся в Алматы: в здании обрушилась крыша мансарды (фото, видео)

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Пожар в караоке в Алматы
Пожар в караоке в Алматы. Фото: t.me/dchs_alm

Сегодня утром в Алматы загорелась кровля одного из караоке-клубов. В здании произошло обрушение конструкций мансарды, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС мегаполиса.

По данным ведомства, пожар произошел сегодня, 18 февраля, в 09:56. Силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу по адресу: Алмалинский район, улица Муканова, 130.

"По прибытии через 4 минуты установлено горение кровли и задымление на втором этаже двухэтажного здания караоке на предварительной площади 250 квадратных метров, создалось сильное задымление, звенья газодымозащитной службы производят разведку на наличие людей для эвакуации и спасения", – говорится в сообщении.

Сообщается, что произошло обрушение конструкций между чердаком и вторым этажом на общей площади 15 квадратных метров.

До прибытия пожарных администрация объекта сообщила об эвакуации троих человек, все службы взаимодействия города на месте. Жертв и пострадавших нет.

Огнеборцам удалось не дань пожару перекинуться на 1 и 2 этаж развлекательного центра и соседние здания.

Распространение огня удалось остановить в 10:43, а полностью потушить – в 10:49.

Причина пожара устанавливается.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2061561-karaoke-gorel-v-almaty-obrushilas-krysha-mansardy/

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