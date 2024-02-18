Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме в Караганде
Опубликовано:
При взрыве в одном из жилых домов в Караганде пострадали двое жильцов. Один из них находится в тяжелом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на УОЗ Карагандинской области.
После взрыва в Караганде в больницу поступили двое пострадавших – мужчина и 16-летняя девушка.
По данным пресс-службы Управления общественного здравоохранения Карагандинской области, мужчина сейчас находится в реанимации, у него наблюдается ожог 40% тела.
Его состояние оценивается как тяжелое.
"У девушки состояние средней степени тяжести. Множественные ссадины головы и конечностей. Госпитализирована, в оперативных вмешательствах не нуждается, проводится консервативное лечение", – добавили в ведомстве.
Напомним, сегодня ночью жилой дом обрушился в Караганде из-за взрыва котла отопления. Из-под завалов вытащили одного из жильцов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2061554-stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshih-pri-vzryve-v-zhilom-dome-v-karagande/