Два человека попали в больницу в результате пожара в Петропавловске

Сегодня в одном из жилых домов в Петропавловске произошел пожар - пострадали два человека, их госпитализировали в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

17 февраля в 12:11 в Петропавловске в двухэтажном жилом доме на втором этаже произошел пожар на предварительной площади 70 кв.м.

Силами ДЧС спасены и госпитализированы два человека. Посредством автолестницы эвакуированы три человека.

В 12:57 пожар был локализован, а 13:11 ликвидирован полностью.

Задействованы силы и средства ДЧС (21 человек личного состава и 8 единиц техники).

Отметим, что в Кокшетау минувшей ночью пострадал подросток - мальчик попал в реанимацию в результате разрыва нагревательного котла.

ЧП произошло из-за неисправности циркуляционного насоса.