Два человека попали в больницу в результате пожара в Петропавловске
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Сегодня в одном из жилых домов в Петропавловске произошел пожар - пострадали два человека, их госпитализировали в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
17 февраля в 12:11 в Петропавловске в двухэтажном жилом доме на втором этаже произошел пожар на предварительной площади 70 кв.м.
Силами ДЧС спасены и госпитализированы два человека. Посредством автолестницы эвакуированы три человека.
В 12:57 пожар был локализован, а 13:11 ликвидирован полностью.
Задействованы силы и средства ДЧС (21 человек личного состава и 8 единиц техники).
Отметим, что в Кокшетау минувшей ночью пострадал подросток - мальчик попал в реанимацию в результате разрыва нагревательного котла.
ЧП произошло из-за неисправности циркуляционного насоса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2061504-dva-cheloveka-popali-v-bolnitsu-v-rezultate-pozhara-v-petropavlovske/