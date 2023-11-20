Массовое отравление угарным газом произошло в кафе Павлодара

В одном из кафе Павлодара вчера вечером произошло массовое отравление угарным газом – пострадали трое взрослых и двое детей, передает Pavlodarnews.kz.

По информации службы "103", вчера, 19 ноября, в 18:05 из кафе в Восточной промзоне поступил вызов о массовом отравлении угарным газом. Медики прибыли на место ЧП уже через восемь минут.

"Пострадали пять человек. Двоих мужчин, 27 и 40 лет, с отравлением средней степени тяжести доставили в городскую больницу №1, двоих детей, 7 и 16 лет, – в детскую областную больницу. Еще один мужчина, 62 лет, после оказания помощи отказался от госпитализации", – сообщили в службе скорой помощи.

Отмечается, что пострадавших детей с диагнозом "отравление угарным газом" осмотрел врач, в госпитализации они не нуждались. Оба находятся на амбулаторном лечении.

Добавим, что по информации на сайте "Электронного правительства", угарный газ крайне ядовит для человека. Отравление им может нанести серьезный ущерб здоровью и закончиться летальным исходом.

Угарный газ не имеет запаха, потому его очень сложно распознать.

Симптомы отравления угарным газом (может быть от одного до нескольких симптомов): головокружение, тяжесть и пульсация в голове, головная боль, тошнота, рвота, удушье, одышка, кашель, слезящиеся глаза, утомление, дезориентация, обморок.

Первая помощь при отравлении угарным газом:

при легких отравлениях (головокружение и тошнота) – быстро вынести пострадавшего из зоны действия угарного газа, обеспечить приток свежего воздуха (открыть форточки и двери);

если пострадавший в сознании – дать понюхать нашатырный спирт, растереть тело, напоить крепким чаем или кофе, вызвать скорую помощь;

если пострадавший без сознания – немедленно начать делать искусственное дыхание до приезда скорой помощи.

Даже при легком отравлении угарным газом не оставляйте пострадавшего без присмотра до тех пор, пока его состояние полностью не придет в норму и готовьтесь при необходимости вызвать скорую помощь.

Для вызова службы скорой помощи наберите 103.

Для вызова службы спасения наберите 112.