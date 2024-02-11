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Лавины сошли в районе обсерватории Асы, перекрыв дорогу в Алматинской области

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Лавина перекрыла дорогу
Лавина перекрыла дорогу. Фото: МЧС РК

Снежные лавины сошла в районе обсерватории Асы в горах Алматинской области и перекрыла дорогу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.

11 февраля в 09:10 часов в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе в связи с неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор произошли самопроизвольные сходы снежных лавин, общий объем лавин составил 67,5 куб. м. Лавины перекрыли автодорогу областного значения "село Турген - урочище Батан" (24-й километр трассы).

"Сошедшие лавины перекрыли автодорогу областного значения "село Турген - урочище Батан". Работы по расчистке автодороги проводятся силами "Казселезащиты". Пропуск воды по руслу реки Турген свободный. Жертв и разрушений нет", - говорится в Телеграм-канале МЧС.

Как сообщили в МЧС, в целях безопасности граждан и дорожного движения автотранспорта проезд по данному участку дороги закрыт до 1 мая 2024 года.

Напомним, несколько дней назад на том же участке сошедшая в горах лавина перекрыла дорогу.

Спасатели отмечают, что лавина - это быстрое, внезапно возникающее движение снега и льда вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и природной среде.

Лавины очень часто угрожают населенным пунктам, спортивным и санаторно-курортным комплексам, железным и автомобильным дорогам, линиям электропередачи, другим объектам и сооружениям, расположенным в зоне риска.

В лавиноопасный период:

  • не игнорируйте информацию о предупреждениях компетентных органов;
  • постоянно следите за сообщениями средств массовой информации об обстановке в горах;
  • не останавливайтесь на отдых на лавиноопасных участках;
  • соблюдайте максимальную осторожность при движении по лавиноопасным участкам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2060345-laviny-soshli-v-rayone-observatorii-asy-perekryv-dorogu-v-almatinskoy-oblasti/

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