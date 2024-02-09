Сошедшая в горах Алматинской области лавина перекрыла дорогу
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Лавина сошла в горах Алматинской области и перекрыла дорогу - самопроизвольный сход снежной массы произошел сегодня, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.
Лавина сошла в 11:35 на территории Енбекшиказахского района, в районе Обсерватории Асы.
Она перекрыла автодорогу областного значения "с.Турген-ур.Батан" (24 км трассы).
На место происшествия выехали сотрудники ДЧС (1 человек и 1 единица техники) и Казселезащиты МЧС (3 человека и 1 единица техники).
Общий объем снежной массы устанавливается.
В акимате также добавили, что проезд по данному участку дороги закрыт до 1 мая 2024 года.
В результате инцидента никто не пострадал.
"Работы по ликвидации последствий происшествия уже начаты и все будет приведено в порядок", - заявили в ведомстве.
Спасатели отмечают, что лавина – это быстрое, внезапно возникающее движение снега и льда вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и природной среде.
Лавины очень часто угрожают населенным пунктам, спортивным и санаторно-курортным комплексам, железным и автомобильным дорогам, линиям электропередачи, другим объектам и сооружениям, расположенным в зоне риска.
В лавиноопасный период:
- не игнорируйте информацию о предупреждениях компетентных органов;
- постоянно следите за сообщениями средств массовой информации об обстановке в горах;
- не останавливайтесь на отдых на лавиноопасных участках;
- соблюдайте максимальную осторожность при движении по лавиноопасным участкам.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2060136-soshedshaya-v-gorah-almatinskoy-oblasti-lavina-perekryla-dorogu/