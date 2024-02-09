Сошедшая в горах Алматинской области лавина перекрыла дорогу

Лавина сошла в горах Алматинской области и перекрыла дорогу - самопроизвольный сход снежной массы произошел сегодня, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Лавина сошла в 11:35 на территории Енбекшиказахского района, в районе Обсерватории Асы.

Она перекрыла автодорогу областного значения "с.Турген-ур.Батан" (24 км трассы).

На место происшествия выехали сотрудники ДЧС (1 человек и 1 единица техники) и Казселезащиты МЧС (3 человека и 1 единица техники).

Общий объем снежной массы устанавливается.

В акимате также добавили, что проезд по данному участку дороги закрыт до 1 мая 2024 года.

В результате инцидента никто не пострадал.

"Работы по ликвидации последствий происшествия уже начаты и все будет приведено в порядок", - заявили в ведомстве.

Спасатели отмечают, что лавина – это быстрое, внезапно возникающее движение снега и льда вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и природной среде.

Лавины очень часто угрожают населенным пунктам, спортивным и санаторно-курортным комплексам, железным и автомобильным дорогам, линиям электропередачи, другим объектам и сооружениям, расположенным в зоне риска.

В лавиноопасный период: