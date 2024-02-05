Не менее 99 человек погибло в ходе лесных пожаров в Чили

Число погибших в результате сильных лесных пожаров по всему Чили достигло 99 человек. При этом их количество может возрасти. Пожары вспыхнули на фоне сильной жары, длившейся несколько дней.

Число погибших в результате лесных пожаров в Чили, бушующих по стране, достигло минимум 99 человек. Власти опасаются, что количество жертв будет расти. По всей стране объявлено чрезвычайное положение, передает CNN.

При этом, как пишет BBC, ссылаясь на местные власти, число жертв в регионе Вальпараисо составило 112 человек.

Сообщается также, что прибрежные города Винья-дель-Мар и Вальпараисо задыхаются от дыма, а жители центральных районов вынуждены покидать свои дома.

Глава Национальной службы предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий Чили Альваро Хормасабаль заявил, что по всей стране действует 161 пожар.

Предварительная сумма ущерба в регионе Вальпараисо оценивается в сотни миллионов долларов.

Пожары по всему Чили вспыхнули на фоне сильной жары: в столице Сантьяго в течение нескольких дней подряд температура воздуха поднималась выше плюс 33 градусов.

Ранее глава МВД Чили Каролина Тоха, комментируя сложившуюся ситуацию, заявила, что страна столкнулась с самой смертоносной трагедией со времен землетрясения 2010 года – тогда погибли более 500 человек.

Добавим, по информации на сайте Британской энциклопедии, Чили – страна, расположенная вдоль западного побережья Южной Америки. На севере она граничит с Перу и Боливией, на длинной восточной границе с Аргентиной, а на западе – с Тихим океаном. Столица — Сантьяго.