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Вертолет МЧС разбился во время тренировки в России

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Вертолет в небе
Вертолет. Иллюстративное фото: pexels.com

В Республике Карелия в России на связь перестал выходить вертолет Ми-8 МЧС РФ с тремя людьми на борту. Позже спасатели обнаружили обломки аппарата, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Сегодня ночью стало известно, что в Карелии перестал выходить на связь вертолет Ми-8, который совершал тренировочный полет над акваторией Онежского озера.

На борту находились три члена экипажа.

Позже спасатели обнаружили место крушения вертолета в акватории озера.

"Обломки вертолета Ми-8 обнаружены в 11 километров от берега. Глубина озера в месте обнаружения составляет от 40 до 50 метров. Создан оперативный штаб и комиссия по расследованию авиационного происшествия", – сообщили представители МЧС России.

К работам привлечено более 140 человек и 33 единицы техники.

Отмечается, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.

Онежское озеро на карте
Онежское озеро на карте. Скриншот: Google Maps

Вчера мы писали о том, что в турецкой провинции Газиантеп потерпел крушение вертолет. В результате происшествия погибли два пилота.

А в середине января стало известно, что в Кыргызстане на окраине Бишкека упал военный вертолет Ми-8. В результате происшествия были пострадавшие.

Кроме того, в июле прошлого года в Республике Алтай в России при заходе на посадку упал и загорелся частный вертолет Ми-8. 6 из 13 человек, находившихся на борту, погибли.

На сайте авиапредприятия "Газпром авиа" сообщается, что вертолет Ми-8 — многоцелевой одновинтовой советский вертолет, разработанный Опытным Конструкторским Бюро им. М. Л. Миля в начале 1960-х годов.

Ми-8 входит в список самых массовых вертолетов за всю истории авиации и является самым массовым двухдвигательным вертолетом в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059075-vertolet-mchs-razbilsya-vo-vremya-trenirovki-v-rossii/

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