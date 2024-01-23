Ажиотаж в магазинах, пробки: как землетрясение ощутили в соседнем Кыргызстане (видео)

Подземные толчки ощутили не только казахстанцы, но и жители ближайших стран – Узбекистана и Кыргызстана. В Сети массово публикуются видео с мест событий, с заявлениями выступили экстренные службы.

Сегодня в начале первого ночи по времени Астаны прогремело землетрясение.

Эпицентром, как сообщил Национальный научный Центр сейсмологических наблюдений и исследований, стала граница Казахстана и Кыргызстана – местность, расположенная в 264 км на юго-восток от Алматы.

Вот как толчки ощущались в соседнем Кыргызстане.

Любопытно, что очень многие кыргызстанцы стали создавать очереди в супермаркетах. На видео можно заметить людей разного возраста: от мала до велика.

При этом на АЗС – все те же очереди, что наблюдались и в Алматы.

С заявлением по поводу землетрясения выступил министр по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики Бообек Ажикеев.

В его докладе говорится о регионах, которые ощутили толчки. Сказал министр и о самом главном – о жертвах и пострадавших, коих в Кыргызстане нет. Как нет и разрушений.