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Ажиотаж в магазинах, пробки: как землетрясение ощутили в соседнем Кыргызстане (видео)

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Новый флаг Кыргызстана на фоне города
Новый флаг Кыргызстана. Иллюстративное фото: Vyacheslav Oseledko / AFP / Getty Images

Подземные толчки ощутили не только казахстанцы, но и жители ближайших стран – Узбекистана и Кыргызстана. В Сети массово публикуются видео с мест событий, с заявлениями выступили экстренные службы.

Сегодня в начале первого ночи по времени Астаны прогремело землетрясение.

Эпицентром, как сообщил Национальный научный Центр сейсмологических наблюдений и исследований, стала граница Казахстана и Кыргызстана – местность, расположенная в 264 км на юго-восток от Алматы.

Вот как толчки ощущались в соседнем Кыргызстане.

Любопытно, что очень многие кыргызстанцы стали создавать очереди в супермаркетах. На видео можно заметить людей разного возраста: от мала до велика.

При этом на АЗС – все те же очереди, что наблюдались и в Алматы.

С заявлением по поводу землетрясения выступил министр по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики Бообек Ажикеев.

В его докладе говорится о регионах, которые ощутили толчки. Сказал министр и о самом главном – о жертвах и пострадавших, коих в Кыргызстане нет. Как нет и разрушений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056901-azhiotazh-v-magazinah-probki-kak-zemletryasenie-oschutili-v-kyrgyzstane-video/

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