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Склад и четыре магазина загорелись в Шымкенте (видео)

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Пожарные трудятся на месте пожара
Пожар. Иллюстративное фото: ДЧС Шымкента

Крупный пожар случился в ночь на среду, 17 января, в Шымкенте - здесь загорелись сразу четыре строительных магазина и склад, передает издание Otyrar.kz.

Сообщается, что информация о пожаре поступила в ДЧС в 01:15 - загорелись строительные магазины "Евролюкс", "Гармония", "Марморит", "Медина", а также склад на улице Айтеке би.

Площадь пожара, по данным ДЧС, составляет 1300 квадратных метров, общая площадь здания - 1400 квадратных метров.

"Сотрудники ДЧС работают на месте в усиленном режиме", — сообщили в департаменте.

Издание отмечает, что дым от пожара виден за несколько километров от улицы Старого города, на которой расположено самое большое в Шымкенте количество строительных магазинов.

Предварительно, пострадавших в результате ЧП нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2055869-sklad-i-chetyre-magazina-zagorelis-v-shymkente-video/

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