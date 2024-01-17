Склад и четыре магазина загорелись в Шымкенте (видео)

Крупный пожар случился в ночь на среду, 17 января, в Шымкенте - здесь загорелись сразу четыре строительных магазина и склад, передает издание Otyrar.kz.

Сообщается, что информация о пожаре поступила в ДЧС в 01:15 - загорелись строительные магазины "Евролюкс", "Гармония", "Марморит", "Медина", а также склад на улице Айтеке би.

Площадь пожара, по данным ДЧС, составляет 1300 квадратных метров, общая площадь здания - 1400 квадратных метров.

"Сотрудники ДЧС работают на месте в усиленном режиме", — сообщили в департаменте.

Издание отмечает, что дым от пожара виден за несколько километров от улицы Старого города, на которой расположено самое большое в Шымкенте количество строительных магазинов.

Предварительно, пострадавших в результате ЧП нет.