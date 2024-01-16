Лагманхана загорелась в Алматы (фото)

Во вторник, 16 января, в Алматы случился пожар - загорелось кафе. Возгорание уже потушено, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС мегаполиса.

Пожар случился в 08:58 в Алмалинском районе города. На место возгорания по повышенному номеру 1-БИС выехали средства и силы ДЧС.

Прибывшие на место ЧП огнеборцы установили, что загорелась кровля кафе, создалась угроза распространения огня на соседние строения.

Из соседнего дома на безопасное расстояние эвакуировали 5 человек.

Лагманхана, в которой случился пожар. Фото: ДЧС Алматы

"Была проведена разведка на наличие людей - в кафе с утра посетителей не было. Незамедлительно введены пожарные стволы. С горящего кафе эвакуированы 7 газовых баллонов.

Незамедлительно введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты,и обеспечена бесперебойная подача воды", - рассказали в департаменте.

Пожарные на месте ЧП. Фото: ДЧС Алматы

Сотрудникам ДЧС удалось локализовать пожар за 18 минут, полностью ликвидировали его в 09:43. В тушении возгорания участвовали 30 человек личного состава ДЧС и 10 единиц техники.

Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: