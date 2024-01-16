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Лагманхана загорелась в Алматы (фото)

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Пожарные
Фото с места ЧП: ДЧС Алматы

Во вторник, 16 января, в Алматы случился пожар - загорелось кафе. Возгорание уже потушено, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС мегаполиса.

Пожар случился в 08:58 в Алмалинском районе города. На место возгорания по повышенному номеру 1-БИС выехали средства и силы ДЧС.

Прибывшие на место ЧП огнеборцы установили, что загорелась кровля кафе, создалась угроза распространения огня на соседние строения.

Из соседнего дома на безопасное расстояние эвакуировали 5 человек.

Лагманхана, в которой случился пожар
Лагманхана, в которой случился пожар. Фото: ДЧС Алматы

"Была проведена разведка на наличие людей - в кафе с утра посетителей не было. Незамедлительно введены пожарные стволы. С горящего кафе эвакуированы 7 газовых баллонов.

Незамедлительно введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты,и обеспечена бесперебойная подача воды", - рассказали в департаменте.

Пожарные на месте ЧП
Пожарные на месте ЧП. Фото: ДЧС Алматы

Сотрудникам ДЧС удалось локализовать пожар за 18 минут, полностью ликвидировали его в 09:43. В тушении возгорания участвовали 30 человек личного состава ДЧС и 10 единиц техники.

Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2055700-lagmanhana-zagorelas-v-almaty/

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