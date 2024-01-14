Ехавшие на автобусе из Москвы иностранцы застряли на трассе под Актобе

В Актюбинской области вышел из строя автобус, который вез более 20 иностранцев из России в Узбекистан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сегодня, 14 января, во время патрулирования трассы республиканского значения Самара – Шымкент на территории Хромтауского района Актюбинской области стражи порядка увидели пассажирский автобус, вышедший из строя.

В автобусе находились 24 пассажира – граждане Узбекистана, который возвращались на домой из Москвы.

Как сообщили в полиции, сотрудники правопорядка вывезли иностранцев в ближайший кемпинг. Среди эвакуированных никто в медицинской помощи не нуждался.

"Как правило, иностранных граждан, вывезенных с трасс, размещают в ближайших пунктах обогрева. Там они находятся до устранения поломки и открытия дорог, чтобы продолжить свой путь", – добавили в ведомстве.

Полицейские также призывают казахстанцев и гостей страны соблюдать установленную скорость движения, интервал и дистанцию, также внимательно следить за уведомлениями экстренных служб об ограничении движения и стараться не выезжать за пределы населенных пунктов в непогоду.

Кроме того, по информации МВД, к этому часу закрыты 25 участков автодорог в семи областях Казахстана.

Напомним, в Акмолинской области стражи порядка спасли иностранцев, оставшихся на трассе из-за поломки автобуса.

Ранее синоптики сообщали, что в Актюбинской области усилится ветер западный, юго-западный на севере, в центре области порывы 15 м/с.