Режим ЧС природного характера введут в Карагандинской области

В Шетском районе Карагандинской области введут режим чрезвычайной ситуации природного характера, передает NUR.KZ со ссылкой на "Открытые НПА".

Аким Шетского района Мухит Мухтаров решил "объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории сельского округа Аксу-Аюлы и поселка Акшатау Шетского района Карагандинской области".

В документе говорится, что руководителем ликвидации ЧС природного характера будет назначен заместитель акима Шетского района Даурен Карсембаев.

Также контроль за исполнением настоящего решения аким района оставляет за собой.

"Настоящее решение вводится в действие со дня первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 10 января 2024 года", – отмечается в проекте решения.

Публичное обсуждение данного документа завершается сегодня, 14 января.

В пресс-службе акимата Шетского района Tengrinews.kz уточнили, что введение режима ЧС связано с недавним сильным бураном - ветром сорвало крыши школы и колледжа. Решение акима направлено в управление образования для восстановления кровли на объектах.

Напомним, в Карагандинской области из-за ухудшения погоды ограничено движение на пяти участках трасс.

Добавим, что, согласно закону РК о гражданской защите, чрезвычайные ситуации природного характера – чрезвычайные ситуации, сложившиеся в результате опасных природных явлений (геофизического, геологического, метеорологического, агрометеорологического, гидрогеологического опасного явления), природных пожаров, эпидемий, поражения сельскохозяйственных растений и лесов болезнями и вредителями.