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Нашествие тараканов в одной из школ Астаны сняли на видео

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Тараканы завелись в школе
Тараканы. Кадр из видео: t.me/astanovka98

Ученики школы-лицея №73 сняли на видео тараканов, которые завелись в учебном заведении. Появившиеся в Сети кадры прокомментировали в управлении образования столицы, передает NUR.KZ.

Ролик появился в Telegram-канале astanovka-98. На кадрах можно увидеть дверной проем, который заполонили тараканы. Автор указал, что ученики жалуются, что насекомые атаковали школьные раздевалки, туалеты и даже кабинеты.

В столичном управлении образования сообщили, что в школе-лицее №73 ежемесячно проводится общая санитарная дезинфекция.

Тем не менее в ведомстве подтвердили факт того, что тараканов выявили в раздевалке данного учебного заведения.

В управлении добавили, что последняя обработка школьных помещений осуществлена 15 декабря 2023 года.

"На 12 января 2024 года запланирована полная дезинфекция учебного заведения, в том числе подвальных помещений. Отметим, что в целях обеспечения безопасности детей дезинфекция будет проведена в вечернее время после занятий", - отметили в ведомстве.

В настоящее время раздевалка, в которой обнаружены насекомые, перенесена в другое помещение.

Напомним, что в ноябре минувшего года в Актау родители школьников пожаловались на нашествие клопов. Они утверждали, что насекомые покусали детей. В отделе образования Актау опровергли информацию об укусах. Тем не менее, обратив внимание на жалобы родителей, обратились в СЭС для проведения дополнительной дезинфекции.

Также минувшей осенью алматинцы обеспокоились нашествием постельных клопов. Дезинсекторы в свою очередь подтвердили, что заявок по городу стало больше по сравнению с прошлым годом – в неделю один-два раза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2054686-nashestvie-tarakanov-v-odnoy-iz-shkol-astany-snyali-na-video/

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