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Алматинцы ужаснулись нашествию клопов (видео)

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Клоп
Клоп. Иллюстративное фото: pexels.com

Жители Алматы обеспокоены нашествием постельных клопов. Как утверждают дезинсекторы, по сравнению с прошлым годом количество заявок от горожан резко увеличилось, передает телеканал КТК.

Алматинцы обеспокоились нашествием постельных клопов. Дезинсекторы в свою очередь подтвердили, что заявок по городу стало больше по сравнению с прошлым годом – в неделю один-два раза.

Специалисты утверждают, что излюбленными местами клопов являются старая деревянная и мягкая мебель, также они заводятся за плинтусами, в расщелинах. При этом больше всего этих насекомых тянет к грязной постели, а благоприятной средой для их размножения считаются влажные и пыльные места.

За раз постельные клопы откладывают до 300 яиц и найти их сложно.

"Присутствия человека достаточно, чтобы домашние клопы приспособились к данным условиям. Питаются только за счет крови человека и за один прием высасывают кровь в массе, превышающую вес клопа в два раза. Этого хватает на сутки. Больше всего поступают жалобы на укусы постельных или домашних клопов", – говорит замдиректора центра дезинфекции по Алматы Вахит Сейдуалиев.

Риелтор Александр Буланов рассказал телеканалу, что с клопами чаще всего можно столкнуться в сегменте дешевого жилья – многоэтажках и частном секторе на окраине города. Также от кровососов страдают жители домов возле вокзалов и рынков.

Точную причину увеличения клопов специалисты пока назвать не могут, при этом настоятельно рекомендуют в случае их обнаружения обращаться к профессионалам.

Источник: КТК

К слову, клопы беспокоили алматинцев и минувшим летом. Специалисты тогда сообщили, что насекомые активизировались из-за жаркой погоды.

Добавим, по информации на сайте справочника MSD, укусы постельных клопов обычно безболезненны, но у восприимчивых пациентов вызывают реакцию, часто сопровождающуюся зудом.

Поражения, как правило, наблюдаются на открытых участках кожи. Они развиваются в промежутке времени между утром после укуса и через 10 дней после укуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2045031-almatintsy-uzhasnulis-nashestviyu-klopov-video/

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