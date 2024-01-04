Суд по делу о ЧП на шахте Ленина: на скамье подсудимых – сотрудники предприятия (видео)

В Шахтинске начался судебный процесс по делу о ЧП на шахте имени Ленина, который произошел в ноябре 2022 года. На скамье подсудимых – четыре сотрудника предприятия, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, подсудимыми по делу о ЧП на шахте имени Ленина, в результате которого погибли пять человек, оказались главный инженер шахты, исполняющий обязанности начальника участка вентиляции и техники безопасности, исполняющий обязанности помощника начальника участка и техники безопасности по прогнозу и начальник смены.

По информации корреспондентов телеканала, их обвиняют в "Нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности гибель людей". Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Правительственная комиссия установила 100% вину работодателя. Однако, как сообщает телеканал, в прокуратуре Карагандинской области заявили, что расследование по иностранным инвесторам "прервано в связи с международным поручением".

Основное судебное заседание по делу о ЧП на шахте имени Ленина назначено на 16 января.

Трагедия на шахте имени Ленина

Напомним, в ночь на 3 ноября прошлого года в Шахтинске Карагандинской области на шахте, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. Погибли пятеро шахтеров.

После ЧП на шахте имени Ленина в Шахтинске было заведено уголовное дело и начато расследование.

Позже акимат Карагандинской области опубликовал список погибших. Также глава региона ответил на вопрос о консервации шахты имени Ленина.

В августе сообщалось, что подозреваемые в смертельном ЧП на шахте имени Ленина забросали суды жалобами на полицию. В прокуратуре Карагандинской области заявили, что это тормозит их работу.