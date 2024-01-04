Фура сгорела на мосту возле "Алтын Орды" близ Алматы (видео)

Сегодня утром на мосту возле рынка "Алтын Орда" загорелась грузовая фура. Жертв и пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

Как сообщили в ведомстве, 4 января в 04:50 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что возле рынка "Алтын Орда" произошло загорание фуры.

На место незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС. При этом расстояние от ближайшей пожарной части до места ЧП составляло 20 километров.

"По прибытии на место вызова было установлено, что произошло загорание прицепа со сборным грузом (хозяйственные продукты и строительные товары) на площади 20 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Потушить огонь пожарным удалось в 05:27. Жертв и пострадавших нет.

Сейчас для выяснения причины происшествия на месте работают сотрудники пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС Алматинской области.

Кроме того, как пишет издание Sputnik Казахстан, из-за сгоревшей фуры возле места ЧП образовалась многокилометровая пробка.

Что делать, если на дороге загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно о становиться и эвакуировать пассажиров из салона;

из салона; позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112" , а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

, а также попросить помощи у людей, находящихся рядом; заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", – подчеркивали представители ДЧС.