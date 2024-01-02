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Трагедия случилась в частном секторе Шымкента за несколько часов до Нового года

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Скорая помощь стоит у гаража
Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За несколько часов до Нового года, 31 декабря, пожарные, прибывшие на вызов, обнаружили в одном из домов Шымкента тело мужчины. Причину возгорания пока не установили, передает Otyrar.

По информации в Telegram-канале издания, 31 декабря примерно в 21:00 спасатели, выехавшие на тушение пожара в частном доме, обнаружили тело мужчины 1970 года рождения.

По неустановленной причине произошло возгорание деревянного пола и межкомнатной двери рядом с буржуйкой. Последняя, как сообщается, отапливалась от самодельной газовой горелки.

Хозяин дома получил ожоги различной степени тяжести.

Ранее мы писали, что в Атырау в новогоднюю ночь загорелся фасад многоэтажного жилого дома. Людей сразу эвакуировали, пострадавших не было.

В МЧС также сообщали, что за сутки, 31 декабря, ими было совершено 163 выезда, из них на пожары и случаи горения – 94. Поисковые, аварийно-спасательные и другие работы – 68 случаев. В общей сложности было спасено и эвакуировано 518 человек.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара.

Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  1. адрес пожара или возгорания;
  2. объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  3. предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  4. при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  5. свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2053558-tragediya-sluchilas-v-chastnom-sektore-shymkenta-za-neskolko-chasov-do-novogo-goda/

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