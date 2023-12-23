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Людей эвакуировали из "Хан-Шатыра" в Астане (видео)

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ТРЦ в Астане
ТРЦ. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

В Сети появились видео и информация о том, что из торгово-развлекательного центра "Хан-Шатыр" эвакуируют людей. Подробности рассказали в ДЧС города, передает NUR.KZ.

По предварительным данным ведомства, 23 декабря в 14 часов пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о пожаре по адресу: проспект Туран, 37, ТРЦ "Хан-Шатыр".

На месте происшествия огнеборцы были через 5 минут. Установлено, что с заднего входа идет черный густой дым, происходит горение отдельно стоящей трансформаторной подстанции на 10 киловатт и кабельной шахты на 0 этаже.

"Угрозы распространения нет. Жертв и пострадавших нет. На месте над ликвидацией работают пожарные подразделения в составе 66 человек личного состава и 14 единиц техники ДЧС Астаны", - отметили в ведомстве.

Напомним, в декабре 2019 года рано утром в столичную противопожарную службу сообщили о возникновении пожара в ТРЦ "Хан-Шатыр". На место сразу выехали спасатели.

К моменту их прибытия на 1-м этаже в вещевом бутике происходило горение товаров. Сотрудники приступили к тушению возгорания. К счастью, тоже обошлось без жертв и пострадавших.

За месяц до этого здесь было задымление на цокольном этаже. По прибытии первого пожарного расчета было установлено, что в техническом помещении произошло возгорание электрокабелей. Принятыми мерами возгорание ликвидировано. Эвакуацию персонала произвела администрация еще до прибытия пожарных подразделений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2052277-lyudey-evakuirovali-iz-han-shatyra-v-astane-video/

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