Семья из пяти человек едва не погибла в горящем доме в Алматы (видео)

Из горящего дома в Наурызбайском районе Алматы спасена семья из пяти человек. Люди находились в шоковом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Как сообщает ведомство, 11 декабря 2023 года в 03:03 часов на пульт ДЧС Алматы поступило сообщение о пожаре в Наурызбайском районе по ул. Садуакасулы, дом 125.

"Старший инженер-руководитель дежурной смены, капитан гражданской защиты Әкетай Ж., связавшись с заявителем по телефонной связи, получил информацию о том, что происходит горение частного жилого дома открытым пламенем. По прибытии на место пожара он дал команду на проведение разведки на наличие людей в доме, а также на проведение боевого развертывания с подачей стволов на тушение пожара.

В ходе проведения разведки на наличие людей командиром отделения Таиповым Ш.А., старшим пожарным Мамыт Ж.С. были обнаружены люди, которые находились в шоковом состоянии", - говорится в релизе ДЧС.

В департаменте отмечают, что, благодаря слаженным действиям дежурных пожарных, была не допущена гибель и травмирование семьи из пяти человек.

Пожар был полностью ликвидирован в 3:40.

"Также благодаря слаженным оперативным действиям не было допущено распространение огня на комнаты жилого дома, удалось минимизировать материальный ущерб от пролива воды при тушении", - отмечается в сообщении ДЧС.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Алматы в многоэтажке произошел сильный пожар из-за короткого замыкания. Сотрудники ДЧС спасли семью из четырех человек.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара.

Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания; объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.