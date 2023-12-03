Ружья, ножи и патроны изъяли у подозреваемых в незаконной охоте на косуль в ЗКО

В ЗКО полицейские задержали пять человек, подозреваемых в незаконной охоте. Двое из них являются жителями Алматы, передает портал "Мой город".

Порталу в пресс-службе ДП региона сообщили, что в районе поселка Меловые горки сотрудники полиции остановили две машины – Honda CR-V и Toyota Prado.

В багажнике стражи порядка обнаружили две туши косули. Также у задержанных были изъяты четыре гладкоствольных оружия, ножи, патроны, карабин, бинокль, рации и дальномер.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 337 УК РК "Незаконная охота".

Добавим, что, согласно статье 337 УК РК, незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн 350 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.