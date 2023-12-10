Бензовоз опрокинулся и снес газовую трубу на трассе Алматы-Астана (видео)

Около села Жамбыл Карасайского района на трассе Алматы-Астана опрокинулся бензовоз, после чего произошел пожар с повреждением газовой трубы, сообщает сайт телеканала Almaty.tv.

На место происшествия были сразу же направлены силы ДЧС Алматинской области.

Так как пожар произошел в 500 метрах от близлежащих домов села Жамбыл , сельчане были оповещены полицией по громкоговорящим установкам, а дорога была перекрыта и выставлены блок посты.

На тушение пожара ушло около пяти часов, после чего он был полностью локализован и ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Пожарные не допустили угрозу взрыва и распространения огня.

Отмечается, что в ликвидации ЧС были задействованы 40 сотрудников и 10 единиц техники ДЧС Алматинской области.