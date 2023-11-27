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Шесть человек из горящего дома спасли пожарные в Павлодаре

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Пожарные идут по улице
Пожарные. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня в Павлодаре пожарные эвакуировали из горящего дома шесть человек, трое из которых – дети. По предварительной версии, причина пожара – неосторожное обращение с огнем, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщили изданию в ДЧС региона, сегодня, 27 ноября, в 10:16 поступило сообщение, что из окна дома по улице Космонавтов поселка Ленинский идет дым.

Прибывшие на место ЧП пожарные выяснили, что в квартире на площади 15 кв. м. загорелись диван и домашние вещи.

"Пожарные эвакуировали троих взрослых и троих детей в возрасте одного года, трех, пяти лет. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 15 человек", – говорится в публикации.

Возгорание было потушено силами 10 сотрудников ДЧС и трех единиц техники.

Также на месте пожара работала бригада центра медицины катастроф из четырех человек. У троих пострадавших выявили острую реакцию на стресс.

Пожар был потушен в 10:48. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, ранее пожар произошел в 5-этажном жилом доме в Экибастузе – в квартире на первом этаже находились дети и их мать, которых спасли пожарные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2047841-shest-chelovek-iz-goryaschego-doma-spasli-pozharnye-v-pavlodare/

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