Шесть человек из горящего дома спасли пожарные в Павлодаре
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Сегодня в Павлодаре пожарные эвакуировали из горящего дома шесть человек, трое из которых – дети. По предварительной версии, причина пожара – неосторожное обращение с огнем, передает Pavlodarnews.kz.
Как сообщили изданию в ДЧС региона, сегодня, 27 ноября, в 10:16 поступило сообщение, что из окна дома по улице Космонавтов поселка Ленинский идет дым.
Прибывшие на место ЧП пожарные выяснили, что в квартире на площади 15 кв. м. загорелись диван и домашние вещи.
"Пожарные эвакуировали троих взрослых и троих детей в возрасте одного года, трех, пяти лет. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 15 человек", – говорится в публикации.
Возгорание было потушено силами 10 сотрудников ДЧС и трех единиц техники.
Также на месте пожара работала бригада центра медицины катастроф из четырех человек. У троих пострадавших выявили острую реакцию на стресс.
Пожар был потушен в 10:48. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Напомним, ранее пожар произошел в 5-этажном жилом доме в Экибастузе – в квартире на первом этаже находились дети и их мать, которых спасли пожарные.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2047841-shest-chelovek-iz-goryaschego-doma-spasli-pozharnye-v-pavlodare/