Водитель ехал на горящем грузовике по трассе в Алматинской области

На трассе в Алматинской области прямо во время движения загорелся грузовик, но водитель даже не заметил этого. Трагедию предотвратили полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК, инцидент произошел 28 ноября на 24-м километре трассы Алматы-Оскемен.

"Увидев пламя, исходящее из моторного отсека авто, патрульные полицейские с помощью голосового устройства потребовали, чтобы водитель остановился.

Мужчина был очень удивлен, увидев огонь. По его словам, он продолжал движение и не заметил, что машина загорелась", - рассказали в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции Дамир Тохтамысов и Азамат Сайын помогли мужчине локализовать пламя с помощью огнетушителей и доставить автомобиль на СТО.

Водитель авто выразил благодарность полицейским.

Что делать, если на дороге загорелось авто?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно о становиться и эвакуировать пассажиров из салона;

из салона; позвонить по номерам дежурных служб 101 или 112 , а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

, а также попросить помощи у людей, находящихся рядом; заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.