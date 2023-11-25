Вытащили через окно: троих детей и мать спасли из горящей квартиры в Экибастузе

Пожар произошел в 5-этажном жилом доме в Экибастузе - в квартире на первом этаже находились дети и их мать, которых спасли пожарные, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел 23 ноября, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

На первом этаже пятиэтажки произошло возгорание. В результате произошло сильное задымление подъезда и соседних квартир.

"Благодаря опыту и профессионализму начальника караула лейтенанта гражданской защиты Мерхана Балтабекова и старшины гражданской защиты Асылана Сартымбекова из квартиры через окно спасено 3 детей, и по лестничному маршу была спасена мать", - говорится в сообщении МЧС.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.