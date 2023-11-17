Утечка нефти произошла на месторождении в Атырауской области

В Атырауской области на месторождении компании "Тенгизшевройл" еще 12 ноября произошла утечка нефти, но известно об этом стало лишь вчера, передает издание "Ак Жайык".

Как сообщает издание, утечка нефти случилась на подземной линии между резервуарным парком нефти и газоперерабатывающим заводом КТЛ, принадлежащей ТШО.

Объем разлившейся нефти составил около 50 кубометров - это один вагон.

В компании "Тенгизшевройл" информацию подтвердили.

"12 ноября на месторождении Тенгиз была обнаружена утечка нефти, аварийная бригада "Тенгизшевройла" предприняла незамедлительные действия для ее изоляции.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации в соответствии с процедурами безопасности и нормами РК.

Все соответствующие органы были должным образом уведомлены. Производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме, - ответили в пресс-службе компании.

В департаменте экологии Атырауской области пока не прокомментировали произошедшее.

Отметим, что, как сообщается на портале Neftegaz.ru, разлив нефти или нефтепродуктов – это попадание нефти (нефтепродуктов) в окружающую среду в результате действий человека. Среди самых распространенных причин разливов:

изношенность оборудования;

незаконные врезки;

нарушение правил эксплуатации;

несвоевременное решение проблем.

Как уточняют специалисты, разливы опасны тем, что вызывают изменение физических, химических и биологических характеристик окружающей среды. Ликвидация последствий подобных происшествий занимает от нескольких месяцев до нескольких лет.

Ранее разлив нефти произошел в Мангистауской области - летом этого года в соцсетях появился ролик, на котором запечатлен утонувший в луже нефти верблюд.

В департаменте экологии сообщали, что нефть разлилась еще в 2020 году из скважины NSH-P1 на участке "Шалба", находящемся в госсобственности.

Полиция возбудила по данному факту два уголовных дела, а сам участок был выставлен на аукцион. Победившее в аукционе ТОО должно было провести очистные работы. Позже стало известно, что участок огородили.