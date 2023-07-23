Верблюд в луже нефти в Мангистау: участок, где произошла утечка, огородили

Верблюд. Иллюстративное фото: automidori / Getty Images

Ранее в соцсетях появились кадры утонувшего верблюда в луже нефти. Департамент экологии Мангистауской области в Instagram сообщил, что данный район огородили.

Недавно в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлен утонувший в луже нефти верблюд. В департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что эмульсия нефти разлилась еще в 2020 году из скважины NSH-P1 на участке "Шалба", находящемся в госсобственности.

На данный момент, как сообщили в департаменте, пострадавший от утечки нефти район огородили.

"При непосредственном вмешательстве департамента экологии Мангистауской области пострадавший район огородили при помощи тяжелой техники", – говорится в публикации.

Все остальные работы будут проходить под контролем уполномоченного органа.

Ранее сообщалось, что в 2020 году полиция возбудила уголовное дело по факту разлива нефти на этом участке. Но тогда дело прекратили, так как правоохранительные органы не смогли определить состав преступления.

Сейчас же участок "Шалба" вновь выставили на аукцион для освоения нефтяного месторождения. Победителем аукциона стало ТОО "ARK Petroleum".

По информации на портале Neftegaz.ru, разлив нефти или нефтепродуктов – это попадание нефти (нефтепродуктов) в окружающую среду в результате действий человека.

Одни из самых распространенных причин разливов:

изношенность оборудования;

незаконные врезки;

нарушение правил эксплуатации;

несвоевременное решение проблем.

Как утверждается в публикации, разливы опасны тем, что вызывают изменение физических, химических и биологических характеристик окружающей среды. Ликвидация последствий подобных происшествий занимает от нескольких месяцев до нескольких лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2029710-verblyud-v-luzhe-nefti-v-mangistau-uchastok-gde-proizoshla-utechka-ogorodili/