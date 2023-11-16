Отец погибшего под Алматы летчика потребовал госконтроля над действиями прокуратуры

Результатами расследования авиакатастрофы под Алматы в 2017 году был возмущен отец погибшего летчика. По его словам, за шесть лет прокуроры собрали недостоверную информацию, передает Astana.tv.

Виталий Кутафин требует государственного контроля над действиями прокуратуры. Мужчина утверждает, что все эти годы прокуроры вели расследование и в итоге предоставили суду недостоверную информацию, порочащую честь и достоинство его сына.

Отец погибшего летчика утверждает, что правоохранители опирались на отчет департамента по расследованию авиационных происшествий, в котором говорилось, что это был неуправляемый полет на последнем этапе критической ситуации.

Однако мужчина уверен, что его сын был опытным пилотом, хорошо подготовлен и имел все необходимые допуски.

Это подтверждали и другие участники процесса.

Корреспонденты телеканала напомнили о том, что суд закончился тем, что с президента авиакомпании сняли обвинения.

"Суть данного обращения, чтобы со стороны государственных органов, и стороны депутатов в конце концом был взят контроль над этим делом. Прокуратура 6 лет расследованием попросту не занималась. Не дала ни одного ответа на все поставленные вопросы, которые выходят из данной аварийной ситуации", - заявил отец погибшего в 2017 году летчика.

Ситуацию прокомментировали в надзорном ведомстве.

Расследование, по их информации, вели три года, а с 2020-го дело находилось в судах различной инстанции.

Также подчеркивается, что обвинение прокурора основывалось лишь на материалах, признанных допустимыми в суде, как например, заключение уполномоченных органов.

"Дела, связанные с авиационными происшествиями и иными ситуациями техногенного характера, сопряжены с большим количеством необходимых технических и экспертных исследований. Объем доказательств по уголовному был вполне достаточным для предъявления обвинения В. Масалитину по ч.3 ст.344 и ч.4 ст.359 УК", - сообщили в главной транспортной прокуратуре.

Напомним, трагедия произошла 3 октября 2017 года. Самолет авиакомпании East Wing вылетел из Алматы в Шымкент и в 28 км от аэродрома пропал с радаров. Оказалось, что воздушное судно потерпело крушение, все 5 человек, находившиеся на борту, погибли.

Позже стало известно, что в Ан-28 кроме членов экипажа были два профессора, которые летели в Шымкент, чтобы помочь роженице в тяжелом состоянии.

Президент авиакомпании East Wing предстал перед судом. По мнению гособвинения, он не обеспечил надлежащую работу персонала, нарушил и пренебрег правилами безопасности движения и эксплуатации самолета, не обеспечил надлежащий контроль полетов, что привело к крушению воздушного судна (часть 3 статьи 344, часть 4 статьи 359 УК РК).

В суде мужчина вину не признал, просил его оправдать в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения в его действиях.

В итоге суд пришел к выводу об отсутствии вины подсудимого в крушении самолета и оправдал его за отсутствием состава уголовного правонарушения в его действиях - приговор был вынесен летом 2021 года.