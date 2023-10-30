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Авария на газопроводе произошла в ВКО: без отопления остались пять сел

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Оборудование газопровода
Оборудование газопровода. Кадр из видео: 24.kz

В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области произошла авария на газопроводе. Пять сел в этом районе остались без отопления, передает телеканал "Хабар 24".

Сообщается, что в 15-ти километрах от райцентра у села Айнабулак произошел порыв сетей. Утечка произошла из-за свища на муфте газопровода. На аварийный участок экстренно выехали специалисты обслуживающей компании. Начат ремонт.

"Для недопущения возгораний к месту ЧП переброшена пожарная техника", – добавили корреспонденты.

Восстановить газоснабжение специалисты обещают в ближайшее время.

Напомним, в начале октября крупная авария на газопроводе произошла в Актобе. Тогда на место выехал аким города.

Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", утечки бытового газа приводят к отравлениям и могут закончиться взрывом.

Потому, если в квартире пахнет газом, то:

  • немедленно откройте окна, устройте сквозняк;
  • закройте вентиль на газовой трубе;
  • не включайте свет или бытовые приборы – искра может вызвать взрыв;
  • отключите электричество в квартире, а при большой утечке – в подъезде;
  • отключите все телефоны, так как они "искрят";
  • выйдите на улицу;
  • вызовите аварийную службу по телефону 104.

Что делать если пахнет газом в подъезде:

  • предупредите жильцов о возможной опасности;
  • отключите электричество;
  • покиньте помещение и вызовите газовую службу по телефону 104;
  • держите подъезд под контролем, чтобы никто не зашел внутрь с зажженной сигаретой.

При входе в загазованное помещение надо выбросить из карманов спички, зажигалки, чтобы машинально их не зажечь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2043260-avariya-na-gazoprovode-proizoshla-v-vko-bez-otopleniya-ostalis-pyat-sel/

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