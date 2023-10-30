Авария на газопроводе произошла в ВКО: без отопления остались пять сел

В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области произошла авария на газопроводе. Пять сел в этом районе остались без отопления, передает телеканал "Хабар 24".

Сообщается, что в 15-ти километрах от райцентра у села Айнабулак произошел порыв сетей. Утечка произошла из-за свища на муфте газопровода. На аварийный участок экстренно выехали специалисты обслуживающей компании. Начат ремонт.

"Для недопущения возгораний к месту ЧП переброшена пожарная техника", – добавили корреспонденты.

Восстановить газоснабжение специалисты обещают в ближайшее время.

Напомним, в начале октября крупная авария на газопроводе произошла в Актобе. Тогда на место выехал аким города.

Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", утечки бытового газа приводят к отравлениям и могут закончиться взрывом.

Потому, если в квартире пахнет газом, то:

немедленно откройте окна, устройте сквозняк;

закройте вентиль на газовой трубе;

не включайте свет или бытовые приборы – искра может вызвать взрыв;

отключите электричество в квартире, а при большой утечке – в подъезде;

отключите все телефоны, так как они "искрят";

выйдите на улицу;

вызовите аварийную службу по телефону 104.

Что делать если пахнет газом в подъезде:

предупредите жильцов о возможной опасности;

отключите электричество;

покиньте помещение и вызовите газовую службу по телефону 104;

держите подъезд под контролем, чтобы никто не зашел внутрь с зажженной сигаретой.

При входе в загазованное помещение надо выбросить из карманов спички, зажигалки, чтобы машинально их не зажечь.