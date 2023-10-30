Авария на газопроводе произошла в ВКО: без отопления остались пять сел
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В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области произошла авария на газопроводе. Пять сел в этом районе остались без отопления, передает телеканал "Хабар 24".
Сообщается, что в 15-ти километрах от райцентра у села Айнабулак произошел порыв сетей. Утечка произошла из-за свища на муфте газопровода. На аварийный участок экстренно выехали специалисты обслуживающей компании. Начат ремонт.
"Для недопущения возгораний к месту ЧП переброшена пожарная техника", – добавили корреспонденты.
Восстановить газоснабжение специалисты обещают в ближайшее время.
Напомним, в начале октября крупная авария на газопроводе произошла в Актобе. Тогда на место выехал аким города.
Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", утечки бытового газа приводят к отравлениям и могут закончиться взрывом.
Потому, если в квартире пахнет газом, то:
- немедленно откройте окна, устройте сквозняк;
- закройте вентиль на газовой трубе;
- не включайте свет или бытовые приборы – искра может вызвать взрыв;
- отключите электричество в квартире, а при большой утечке – в подъезде;
- отключите все телефоны, так как они "искрят";
- выйдите на улицу;
- вызовите аварийную службу по телефону 104.
Что делать если пахнет газом в подъезде:
- предупредите жильцов о возможной опасности;
- отключите электричество;
- покиньте помещение и вызовите газовую службу по телефону 104;
- держите подъезд под контролем, чтобы никто не зашел внутрь с зажженной сигаретой.
При входе в загазованное помещение надо выбросить из карманов спички, зажигалки, чтобы машинально их не зажечь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2043260-avariya-na-gazoprovode-proizoshla-v-vko-bez-otopleniya-ostalis-pyat-sel/