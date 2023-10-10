Авария на газопроводе произошла в Актобе: на место выехал аким города (видео)

Вчера вечером в Актобе произошла утечка газа на станции регулирования. На место выехали спасатели ДЧС. Туда же прибыл глава города Азамат Бекет, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

9 октября в 21:51 поступила информация об утечке газа на станции регулирования в районе жилого массива Береке в Актобе.

"На место происшествия выехал аким города Азамат Бекет, который взял ситуацию под контроль. Утечка газа была остановлена", – говорится в сообщении на официальной странице акимата Актюбинской области в Facebook.

При этом подчеркивается, что подача газа потребителям не прекращалась. Сейчас газоснабжение производится по дополнительной линии.

На место происшествия также были направлены сотрудники ДЧС Актюбинской области. Здесь же работали сотрудники "КазТрансГаз Аймақ".

Пострадавших нет.

Отметим, как пишет газета "Диапазон", предварительно появилась информация о том, что на газопроводе произошел взрыв, однако приехавшие на место спасатели опровергли эту версию. Было установлено, что произошла утечка.

Напомним, в середине апреля в Актобе также была зафиксирована утечка газа из-за прорыва трубы. Город накрыл густой туман с тяжелым запахом.

В результате аварии тогда без газоснабжения остались 546 частных домов, 80 многоэтажек, а также 31 коммерческий объект и 10 промышленных зданий.

Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", утечки бытового газа приводят к отравлениям и могут закончиться взрывом. Потому, если в квартире пахнет газом, то:

немедленно откройте окна, устройте сквозняк;

закройте вентиль на газовой трубе;

не включайте свет или бытовые приборы – искра может вызвать взрыв;

отключите электричество в квартире, а при большой утечке – в подъезде;

отключите все телефоны, так как они "искрят";

выйдите на улицу;

вызовите аварийную службу по телефону 104.

Что делать если пахнет газом в подъезде:

предупредите жильцов о возможной опасности;

отключите электричество;

покиньте помещение и вызовите газовую службу по телефону 104;

держите подъезд под контролем, чтобы никто не зашел внутрь с зажженной сигаретой.

При входе в загазованное помещение надо выбросить из карманов спички, зажигалки, чтобы машинально их не зажечь.