Песком заносит село в Актюбинской области

Песок подступает к домам жителей села Жылтыр. С ними встретился глава Актюбинской области Асхат Шахаров. Стало известно, какие меры будут приняты для решения проблемы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

По словам акима района Жанболата Жидеханова, чтобы замедлить миграцию песка, в 2016 году в восточной части аула была создана зеленая зона площадью 20 га. В этом году восстановлен забор протяженностью в километр на въезде, посажено 550 деревьев, решена проблема с поливом растений. Выкопано два колодца.

Руководитель областного управления природных ресурсов Сабит Дуйсекенов считает, что проблему, которая тянется на протяжении несколько лет, можно решить, построив заграждения на пути песка, увеличив количество зеленых насаждений.

Весной 2024 года планируется посадить 35 тысяч корней саксаула, их привезут из питомника, расположенного в этом же районе.

Между тем аким Актюбинской области Асхат Шахаров подчеркнул, что необходимо активизировать работу, контролировать рост саженцев, обеспечив полный уход за ними. Он призвал аксакалов села помочь властям решить наболевшую проблему.

Добавим, Жылтыр - село в Шалкарском районе. По информации официального сайта районного акимата, Шалкарский район - административный район Актюбинской области. Центр района - город Шалкар.

Челкарский район был образован в составе Актюбинской губернии 21 октября 1921 года. 5 июля 1922 года он был преобразован в Челкарский уезд. В 1932 году отошел к Актюбинской области.

Напомним, в 2021 году сообщалось, что два поселка в Мангистауской области тоже оказались в песчаной ловушке. Сельчане жаловались, что их дома окружили зыбучие дюны, которые уже засыпали несколько строений.