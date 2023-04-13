Актобе из-за утечки газа накрыл густой туман с тяжелым запахом (видео)

Туман. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Актобе произошла утечка газа в результате прорыва трубы. Сотни абонентов были отключены от газоснабжения. Город накрыл густой туман с тяжелым запахом, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщают корреспонденты телеканала, место прорыва специалисты нашли не сразу. А после обнаружения аварийная служба прекратила подачу газа по трубе.

В результате аварии без газоснабжения остались 546 частных домов, 80 многоэтажек, а также 31 коммерческий объект и 10 промышленных зданий.

"Эксплуатирующей организацией был обнаружен возможный выход газа в районе гостиницы "Ибис" на подземном полиэтиленовом газопроводе среднего давления диаметром 530. После чего была направлена ремонтная бригада для уточнения точного местонахождения утечки", –рассказал руководитель отдела АФ АО "КазТрансГазАймак" Жомарт Батырбай.

Отмечается, что восстановительные работы должны были начаться утром 12 апреля и завершиться в этот же день вечером.

Источник: КТК

Ранее в марте в Бостандыкском районе Алматы аварийно отключился газ из-за срабатывания противоаварийной защиты оборудования.

Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", утечки бытового газа приводят к отравлениям и могут закончиться взрывом. Поэтому, если в квартире пахнет газом, то:

немедленно откройте окна, устройте сквозняк;

закройте вентиль на газовой трубе;

не включайте свет или бытовые приборы – искра может вызвать взрыв;

отключите электричество в квартире, а при большой утечке – в подъезде;

отключите все телефоны, так как они "искрят";

выйдите на улицу;

вызовите аварийную службу по телефону 104.

Что делать если пахнет газом в подъезде:

предупредите жильцов о возможной опасности;

отключите электричество;

покиньте помещение и вызовите газовую службу по телефону 104;

держите подъезд под контролем, чтобы никто не зашел внутрь с зажженной сигаретой.

При входе в загазованное помещение надо выбросить из карманов спички, зажигалки, чтобы машинально их не зажечь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2016560-aktobe-iz-za-utechki-gaza-nakryl-gustoy-tuman-s-tyazhelym-zapahom-video/