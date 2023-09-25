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Эзотерика
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Массовая гибель рыбы произошла на Каспии

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Погибшая рыба в мешках
Погибшая рыба. Фото: Минэкологии РК

Инспекторами рыбного хозяйства в местности "Севрюжья коса" Исатайского района Атырауской области была обнаружена массовая гибель рыбы, сообщается на официальном сайте комитета рыбного хозяйства.

Данный факт был выявлен 18 сентября текущего года в ходе рейдовых мероприятий.

19 числа в оперативном порядке сотрудники инспекции выехали для проверки информации – факт гибели рыбы подтвердился. Как отметили специалисты, погибла рыба только одного вида – кефаль.

Сотрудниками департамента экологии были отобраны пробы почвы с составлением соответствующего акта. Как добавили в ведомстве, с сильным разложением рыб произвести отбор проб для лабораторных исследований не удалось.

"Местными исполнительными органами проводилась сбор погибшей рыбы для дальнейшей утилизации с соблюдением санитарных норм. Общий вес собранной рыбы составил 1 тонна 380 килограммов", говорится в сообщении.

По предварительным данным, гибель рыбы произошла в результате сгонно-нагонных явлений в Каспийском море, в результате которых вода уходит на значительные расстояния от берега вглубь моря.

"Отмечаем, что на Каспийском море периодически наблюдаются сгонные явления, то есть вода отступает на несколько десятков километров, от 5 до 25 км и рыба, при резком сгоне водных масс, остается в углублении с небольшим объемом воды. Аналогичный факт был зафиксирован на Каспийском море в сентябре 2022 года", пояснили в ведомстве.

Напомним, что больше месяца назад массовая гибель рыбы на реке Ишим обеспокоила жителей Акмолинской области. Отдыхающие у берегов реки обнаружили, что весь берег усыпан мелкими и крупными тушками, и подняли панику.

На место сразу же вызвали рыбинспекцию. Однако прибывшие специалисты ничего не обнаружили.

Эксперты предположили, что мертвую рыбу могли съесть птицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2038049-massovuyu-gibel-ryby-vyyavili-na-kaspii/

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