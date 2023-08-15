Туши мертвой рыбы на берегу Ишима испугали жителей Акмолинской области (видео)

Рыбы. Иллюстративное фото: pixabay.com

Массовая гибель рыбы на реке Ишим обеспокоила жителей Акмолинской области. Однако прибывшие рыбинспекторы не нашли туши животных, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, отдыхающие у берегов Ишима обнаружили, что весь берег усыпан мелкими и крупными тушками, и подняли панику. На место сразу же вызвали рыбинспекцию. Однако прибывшие специалисты ничего не обнаружили.

По словам жителей села Зеленый Гай, в тот день, когда весь берег был усыпан тушками леща и чебака, там собралась огромная стая чаек. Возможно, птицы и почистили всю прибрежную зону.

Рыбинспекторы говорят, что мор могла спровоцировать сильная жара. Из-за нее в воде активно растут водоросли и резко снижается уровень кислорода. Что не так с водой, все же выяснят в лаборатории.

"По результатам обследования тушек, гибели рыб не обнаружено. Но, несмотря на это, отобраны пробы воды департаментом экологии. По результатам проведенного анализа будет предоставлена дополнительная информация", - сообщил руководитель Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Нигмет Кауашев.

Источник: КТК

На сайте Fisher.kz указано, что Ишим - река, протекающая по территории Казахстана и России, левый и самый длинный приток Иртыша. Ее длина составляет 2450 км.

Река берет начало в невысоком горном массиве Нияз и на протяжении 775 км течет на северо-запад, принимая ряд крупных притоков, стекающих с Кокшетауской возвышенности и с отрогов гор Улытау. Река очень извилистая, ширина в самом узком месте составляет 40 метров, а максимальная ширина - 200 метрам.

Ишим имеет несколько собственных водоемов, отличающихся живописной местностью. Это реки Иманбурлык, Терисаккан, Жабай, Акан-Бурлук, Колутон.

В Ишиме водятся щуки, плотва, ерш, подлещ, карась, окунь, лещ, налим, плотва, линь, сазан, ряпушка, язь. Также на некоторых участках реки можно поймать раков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2032461-tushi-mertvoy-ryby-na-beregu-ishima-ispugali-zhiteley-akmolinskoy-oblasti-video/