Пожарная лестница опрокинулась во время учений в Алматы

Во вторник, 12 сентября, в Алматы во время учебной тренировки опрокинулась пожарная автолестница. По данному факту назначена служебная проверка, передает NUR.KZ.

Видео, на котором запечатлена опрокинувшаяся автолестница, опубликовала Instagram-страница kris_p_brothers.

По словам автора ролика, инцидент произошел при проведении пожарно-тактических учений на нефтебазе - при опрокидывании автолестница ударила по резервуару.

В ролике говорится, что водитель автолестницы не пострадал, но сама техника получила значительные повреждения.

Департамент по ЧС Алматы прокомментировал инцидент под постом.

"12 сентября в 12:47 в ходе учебной тренировки на резервуаре алматинского филиала ТОО "Sinooil" пожарная автолестница АЛ-50 при развертывании опрокинулась на левый бок. Пострадавших нет. Назначена служебная проверка", - сообщили в ведомстве.

Напомним, на этой неделе сразу в нескольких регионах Казахстана МЧС провело тренировки и учения.

Так, в понедельник, 11 сентября, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана - Алматы, Шымкенте, области Абай и Жетісу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях - прошли сейсмотренировки в рамках республиканского командно-штабного учения "Жер-2023".

В МЧС отмечали, что основная цель учения - подготовка и обучение населения, привитие общей культуры безопасности, а также повышение уровня готовности сил гражданской защиты к действиям при землетрясениях.

А вчера, 12 сентября, на территории строящегося ЖК в Турксибском районе журналистам и главе МЧС продемонстрировали, как в случае разрушительного землетрясения спасатели будут извлекать пострадавших из-под завалов и руин и спасать раненых.