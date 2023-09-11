Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Улицы города в Португалии затопили реки из вина

Опубликовано:

Потоки вина
Потоки вина. Кадр из видео: twitter.com/WarMonitors

В португальском городе Анадия в округе Авейру из-за разрыва двух винных резервуаров произошел разлив этого напитка, передает РБК со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что потоки алкоголя возникли из-за разрушенных винных резервуаров на одном из винзаводов в центре Португалии.

Причина разрушения резервуаров на винзаводе Destilaria Levira пока не установлена. Но уточняется, что из них вылилось 2,2 млн л вина, при этом большую часть удалось собрать и отправить на станцию очистки сточных вод.

"Нашей самой большой заботой было то, чтобы вино не попало в реку Сертима и не вызвало экологическую катастрофу. Наш координатор гражданской защиты докладывает, что проводится мониторинг, но экологических проблем удается избежать", – сообщил вице-президент городского совета Анадии Хорхе Сампайо.

Как пишет издание, владеющая резервуарами компания Destilaria Levira взяла на себя ответственность за причиненный материальный ущерб. В результате инцидента никто не пострадал.

Между тем на снятых очевидцами роликах видно, как поток красного вина течет по одной из улиц.

Напомним, в июле в результате ДТП на одной из улиц Шымкента с участием грузовика, перевозившего арбузы, ягоды разбросало по всей улице. Это сильнее усугубило ситуацию.

В августе в Казахстане медсестра районной больницы в Акмолинской области потеряла деньги. Разлетевшиеся по улице купюры обнаружил полицейский и вернул их владелице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2036166-ulitsy-goroda-v-portugalii-zatopili-reki-iz-vina-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.