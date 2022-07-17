4 тонны арбузов рассыпались на дороге в результате массового ДТП в Шымкенте (видео)

Место происшествия. Фото: otyrar.kz

Сегодня, 17 июля, стало известно о массовой автоаварии на одной из улиц Шымкента с участием грузовика, перевозившего арбузы. Из-за этого ягоды разбросало по всей улице, передает Otyrar.kz.

Сообщается, что авария произошла примерно в 2 часа дня на пересечении улиц Жиделибайсын и Шардара. Всего столкнулись восемь автомобилей, среди которых грузовики марок "Газель" и Howo.

В результате массового ДТП поврежденные автомобили перекрыли проезжую часть, чем вызвали серьезный затор. Кроме того, оказалось, что "Газель" везла груз - четыре тонны арбузов. Бахчевые оказались на дороге, еще сильнее усугубив ситуацию.

По предварительной информации, причиной аварии стал внезапный отказ тормозов у грузовика марки Howo.

Кроме того, пострадали два человека — пассажир "Газели" и водитель Howo.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1978875-4-tonny-arbuzov-rassypalis-na-doroge-v-rezultate-massovogo-dtp-v-shymkente-video/