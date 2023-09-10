"В условиях сильного и едкого дыма": 34 человека эвакуировали из пожара в доме в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске в многоэтажном доме произошел пожар. Спасатели эвакуировали 34 человека, из которых шестеро – дети, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

По информации пресс-службы ДЧС региона, инцидент произошел в шестиэтажном доме по улице Кабанбай батыра. К месту происшествия незамедлительно прибыли силы и средства ДЧС ВКО по повышенному номеру вызова.

"Огнеборцы проведя разведку, установили, что на третьем этаже идет густой черный дым из квартиры.

В первую очередь звеньями газодымозащитной службы с помощью двух автолестниц, двух трехколенных лестниц и спасательных капюшонов спасены 15 жителей, из них 4 – дети, эвакуированы 34 человека, из них 6 – дети.

Пожарным приходилось работать в условиях сильного и едкого дыма, бороться с огнем и спасать людей. Благодаря слаженности действий пожар ликвидирован на площади 40 кв. м", – говорится в сообщении.

Эвакуация. Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

В ДЧС добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.

В тушении были задействованы 10 единиц техники и 42 человека личного состава. Причиной пожара, по предварительным данным, стал поджог.

Напомним, сегодня в Экибастузе в торговом центре сегодня произошел пожар. Пожарные эвакуировали из здания четырех человек.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112. Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания; объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.