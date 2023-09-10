Крупный пожар произошел в торговом центре Экибастуза (видео)
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В Экибастузе в торговом центре сегодня произошел пожар. Пожарные эвакуировали из здания четырех человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области.
По информации пресс-службы ДЧС региона, сегодня, 10 сентября, в 08:00 поступило сообщение о пожаре в торговом центре MAXI MALL.
"На место возгорания незамедлительно выехали 6 единиц техники и 30 человек личного состава. Выяснилось, что на третьем этаже в бутике детской одежды и игрушек произошел пожар на площади 50 кв. м, также было обнаружено горение вещей в бутике женского белья на площади 7 кв. м. Общая площадь горения – 57 кв. м", – говорится в сообщении.
В ДЧС добавили, что пожарными были эвакуированы четыре человека. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.
"В 09:08 пожар был ликвидирован. Предварительная причина пожара устанавливается", – рассказали в ведомстве.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112. Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания; объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2035999-krupnyy-pozhar-proizoshel-v-torgovom-tsentre-ekibastuza-video/