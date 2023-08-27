Пожар на подстанции оставил без света ряд сел в Карагандинской области (видео)
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Сегодня пожар на подстанции в селе Нураталды оставил без электроэнергии несколько сел Шетского района. Сотрудники ДЧС ведут ремонтно-восстановительные работы, передает Ekaraganda.kz.
Издание со ссылкой на ДЧС Карагандинской области сообщает, что инцидент произошел сегодня, 27 августа, ночью.
"Сообщалось о пожаре в Шестком районе в селе Кошкарбай по улице Бугылы. На открытой территории произошло горение трансформаторного масла и сгораемых частей трансформатора на площади 25 квадратных метров", – сообщили в ДЧС.
Пожарные потушили возгорание в 02:48. Как сообщили в ДЧС, в результате ЧП произошло отключение электричества в девяти селах – Кошкарбай, Аксу, Шопа, Кызылкой, Аккияк, Талды, Берекетти, Жанажурт и Дерипсал.
По информации ведомства, в происшествии никто не пострадал. Кроме того, с утра ведутся ремонтно-восстановительные работы по подключению электричества.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2034160-pozhar-na-podstantsii-ostavil-bez-sveta-ryad-sel-v-karagandinskoy-oblasti-video/