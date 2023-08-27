Пожар на подстанции оставил без света ряд сел в Карагандинской области (видео)

Пожар на подстанции. Кадр из видео: YouTube / Наталья Первомайская

Сегодня пожар на подстанции в селе Нураталды оставил без электроэнергии несколько сел Шетского района. Сотрудники ДЧС ведут ремонтно-восстановительные работы, передает Ekaraganda.kz.

Издание со ссылкой на ДЧС Карагандинской области сообщает, что инцидент произошел сегодня, 27 августа, ночью.

"Сообщалось о пожаре в Шестком районе в селе Кошкарбай по улице Бугылы. На открытой территории произошло горение трансформаторного масла и сгораемых частей трансформатора на площади 25 квадратных метров", – сообщили в ДЧС.

Пожарные потушили возгорание в 02:48. Как сообщили в ДЧС, в результате ЧП произошло отключение электричества в девяти селах – Кошкарбай, Аксу, Шопа, Кызылкой, Аккияк, Талды, Берекетти, Жанажурт и Дерипсал.

По информации ведомства, в происшествии никто не пострадал. Кроме того, с утра ведутся ремонтно-восстановительные работы по подключению электричества.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2034160-pozhar-na-podstantsii-ostavil-bez-sveta-ryad-sel-v-karagandinskoy-oblasti-video/