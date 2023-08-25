Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Качество воздуха в Алматы после сильного пожара оценили эксперты

Опубликовано:

Вид на город Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Специалисты оценили качество воздуха в Алматы после произошедшего ночью пожара. В "Казгидромет" корреспонденту NUR.KZ сообщили о превышении предельно допустимой концентрации веществ.

Как сообщили в госметеослужбе, с 00:00 по 10:00 в Алматы наблюдается 26 превышений ПДК в районе следующих постов:

  • на посту № 6 (Акимат Медеуского района, Жетысуский район, микрорайон Кулагер) по взвешенным частицам PM-2,5 (1 случай) до уровня 1,1 ПДК;
  • на посту № 12 (пр. Раймбека, угол ул. Наурызбай батыра) по взвешенным частицам PM-2,5 (1 случай) до уровня 1,1 ПДК;
  • на посту № 25 (м-н Аксай-3, ул. Маречека, угол ул. Момышулы) по оксиду углерода (1 случай) до уровня 1,1 ПДК;
  • на посту № 26 (м-н Тастак -1, ул. Толе би, 249 ТОО «Центральная семейная клиника») по оксиду углерода (2 случая) до уровня 1,2 ПДК и взвешенным частицам PM-2,5 (1 случай) до уровня 1,1 ПДК;
  • на посту № 28 (Аэрологическая, ул. Ахметова, 50) по озону (6 случаев) до уровня 4,9 ПДК;
  • на посту № 30 (Шанырак, ул. Жанкожа батыра, 26) по диоксиду азота (13 случаев) до уровня 2,2 ПДК;
  • на посту № 31 (Дендропарк, м-н Орбита) по диоксиду азота (1 случай) до уровня 1,0 ПДК.

"По Алматы ночью 25 августа 2023 года погода отмечалась без осадков, ветер северо-восточный, северный со скоростью 1 м/с и порывами до 12 м/с", - отметили в службе.

Напомним, сильный запах гари и дыма распространился сегодня в Алматы из-за произошедшего ночью пожара на складе в Жетысуском районе города.

Как сообщают в ДЧС, сейчас на месте пожара проводят проливку и разбор конструкций. Задействовано 12 единиц техники и 48 человек личного состава. Дополнительно работает инженерная техника, трактор, экскаватор. Еще две машины спецтехники будут выгребать строительный мусор.

Жителей попросили носить маски на улице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2033959-kachestvo-vozduha-v-almaty-posle-silnogo-pozhara-otsenili-sinoptiki/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.