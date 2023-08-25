Качество воздуха в Алматы после сильного пожара оценили эксперты

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Специалисты оценили качество воздуха в Алматы после произошедшего ночью пожара. В "Казгидромет" корреспонденту NUR.KZ сообщили о превышении предельно допустимой концентрации веществ.

Как сообщили в госметеослужбе, с 00:00 по 10:00 в Алматы наблюдается 26 превышений ПДК в районе следующих постов:

на посту № 6 (Акимат Медеуского района, Жетысуский район, микрорайон Кулагер) по взвешенным частицам PM-2,5 (1 случай) до уровня 1,1 ПДК;

на посту № 12 (пр. Раймбека, угол ул. Наурызбай батыра) по взвешенным частицам PM-2,5 (1 случай) до уровня 1,1 ПДК;

на посту № 25 (м-н Аксай-3, ул. Маречека, угол ул. Момышулы) по оксиду углерода (1 случай) до уровня 1,1 ПДК;

на посту № 26 (м-н Тастак -1, ул. Толе би, 249 ТОО «Центральная семейная клиника») по оксиду углерода (2 случая) до уровня 1,2 ПДК и взвешенным частицам PM-2,5 (1 случай) до уровня 1,1 ПДК;

на посту № 28 (Аэрологическая, ул. Ахметова, 50) по озону (6 случаев) до уровня 4,9 ПДК;

на посту № 30 (Шанырак, ул. Жанкожа батыра, 26) по диоксиду азота (13 случаев) до уровня 2,2 ПДК;

на посту № 31 (Дендропарк, м-н Орбита) по диоксиду азота (1 случай) до уровня 1,0 ПДК.

"По Алматы ночью 25 августа 2023 года погода отмечалась без осадков, ветер северо-восточный, северный со скоростью 1 м/с и порывами до 12 м/с", - отметили в службе.

Напомним, сильный запах гари и дыма распространился сегодня в Алматы из-за произошедшего ночью пожара на складе в Жетысуском районе города.

Как сообщают в ДЧС, сейчас на месте пожара проводят проливку и разбор конструкций. Задействовано 12 единиц техники и 48 человек личного состава. Дополнительно работает инженерная техника, трактор, экскаватор. Еще две машины спецтехники будут выгребать строительный мусор.

Жителей попросили носить маски на улице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2033959-kachestvo-vozduha-v-almaty-posle-silnogo-pozhara-otsenili-sinoptiki/