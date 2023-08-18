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Мощный пожар в Новороссийске: как это может отразиться на отгрузке казахстанской нефти через КТК (фото, видео)

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Пожар в Новороссийске
Пожарные. Фото с места событий: МЧС РФ

Пожар произошел сегодня в грузовом терминале Новороссийска - загорелись поддоны. Повлиял ли он на отгрузку казахстанской нефти через КТК, ответили в пресс-службе Минэнерго, передает NUR.KZ.

По информации МЧС России по Краснодарскому краю, сегодня утром на пульт диспетчера Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в грузовом терминале.

По прибытии к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание деревянных паллетов в грузовом терминале на площади 1300 кв.м.

В настоящий момент пожар потушен - к ликвидации возгорания привлечено от РСЧС 57 человек личного состава, 16 единиц техники, от МЧС России привлечено 27 человек личного состава, 10 единиц техники.

В пресс-службе Минэнерго РК сообщили, что данный инцидент не отразился на плановую отгрузку казахстанской нефти через морской терминал КТК и нефтеперевалочный комплекс Шесхарис.

"На текущий момент отгрузка казахстанской нефти через Морской терминал КТК (пос. Южная Озереевка) и через нефтяной терминал Шесхарис порта Новороссийск осуществляется в штатном и плановом режимах", - уточнили в ведомстве.

Работа ведется в штатном режиме.

Это не первый инцидент в Новороссийске за последний месяц. Напомним, 4 августа Минобороны России сообщило, что два безэкипажных катера осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск.

По их словам, в ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

В связи с этим был введен временный запрет на движение судов в акватории КТК и порту Новороссийск. Также сотрудники КТК уточнили, что отгрузка нефти на танкеры, пришвартованные к выносным причальным устройствам ВПУ-2 и ВПУ-3, осуществлялась в штатном режиме.

Спустя несколько часов на официальном сайте КТК появилось сообщение о снятии временного запрета на движение судов в акватории консорциума и порту. Работа продолжилась в штатном режиме. Подчеркивалось, что повреждений инфраструктуры КТК не имеется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2033062-moschnyy-pozhar-v-novorossiyske-kak-eto-mozhet-otrazitsya-na-otgruzku-kazahstanskoy-nefti-cherez-ktk/

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