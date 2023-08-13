Тигры на улицах и люди по пояс в воде: Приморский край в России затопило из-за тайфуна (фото, видео)

Наводнение в Приморском крае в России. Фото: МЧС России

В российском Приморском крае произошли наводнения из-за разбушевавшегося тайфуна "Ханун". В Уссурийске прорвало дамбу, а в регионе эвакуировали более 2 тыс. жителей.

Как сообщили РИА Новости представители Единой дежурной диспетчерской службы Уссурийска, в городе прорвало дамбу, которую создали для сдерживания паводка.

"Прорвало, да, дамбу. Был перелив, сверху был перелив ночью, через верх дамбы. Соответственно, начала разрушаться, и вот сейчас только она вылетела", – рассказали собеседники агентства.

В пятницу в Уссурийском городском округе с начала дня выпало 117 миллиметров осадков при месячной норме в 120-130 мм. При этом в одном из районов Приморского края паводком смыло мост.

Такие осадки были вызваны тайфуном "Ханун".

Представители МЧС России в своем официальном Telegram-канале сообщили, что в Приморье было эвакуировано более 2 тыс. человек, в том числе 405 детей.

Водой оказались отрезаны 28 населенных пунктов.

По данным Telegram-канала Lenta дня, в Приморье местные жители встретили диких животных прямо на дорогах.

"Если раньше к людям их тянула нехватка еды, то сейчас наводнение заставляет выходить из леса. Люди боятся, что они могут начать бросаться на машины", – говорится в сообщении.

На опубликованных видео действительно можно заметить диких животных.

Напомним, что в Алматы вчера также оказались затоплены улицы из-за обильных осадков. Сегодня в акимате сообщили, что за один день количество выпавших осадков достигло нормы за весь август.

При этом в области Жетысу из-за сильных дождей эвакуировали граждан. Сегодня ситуация в регионе стабилизировалась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2032268-v-primorskom-krae-v-rossii-prorvalo-dambu-evakuirovano-bolee-2-tys-chelovek/