Еще один город Казахстана "поплыл" вслед за Астаной и Алматы (фото, видео)

Затопленные дороги в Караганде. Фото: instagram.com/denski_blog

На Караганду в четверг обрушилась непогода. Судя по видео, которыми делятся карагандинцы, масштабы "потопа" можно сравнить с недавно имевшимися случаями в Астане и Алматы, пишет корреспондент NUR.KZ.

Фото и видео с затопленными кварталами Караганды стали появляться сразу в нескольких Instagram-пабликах и Telegram-каналах.

На одних – пешеходы пытаются добраться до укрытия через воду. Многие из горожан отнеслись к ситуации с юмором: "Кто не купался в этом году?" – спрашивает один из очевидцев.

Некоторые же, видя, как разбушевалась стихия, не могут сдержать эмоций.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

На некоторых же кадрах также можно заметить выпадение града.

Ситуацию в городе прокомментировали местные власти.

Так, на место обрушения крыши в Майкудуке прибыл Досбол Кулекеев – аким района Алихана Бокейхана. По его словам, рухнувшая кровля повредила два автомобиля – к счастью, обошлось без жертв.

Уже через несколько минут аким отчитался, что на месте работают коммунальные службы.

Ситуацию прокомментировал и аким города Мейрам Кожухов. Градоначальник заявил, что держит ситуацию под контролем.

"В связи с обильным дождем на нескольких улицах наблюдается подтопление, упали несколько деревьев, есть случаи падения кровли. Коммунальные службы и спецтехника работают в оперативном режиме. Все вопросы держу на контроле", – написал Кожухов в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2032027-esche-odin-gorod-kazahstana-poplyl-vsled-za-astanoy-i-almaty-foto-video/