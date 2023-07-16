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Пожар в двухэтажном доме тушили около 50 спасателей в Шымкенте

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Пожар в двухэтажном доме
Пожар в двухэтажном доме. Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

В Шымкенте загорелась крыша двухэтажного дома. В борьбе с огнем участвовали около 50 пожарных, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

По информации ведомства, вчера, 15 июля, в 15:45 поступило сообщение о возгорании крыши недостроенного жилого дома по улице Казыбек би в районе Туран.

"На место происшествия направлены силы и средства по вызову №1 БИС. (…) Пожар локализован в 17:34 часов и в 18:45", – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Шымкента, в тушении пожара были задействованы 47 человек личного состава Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, 13 единиц техники, одна бригада филиала Центра медицины катастроф, городские коммунальные службы.

В ведомстве добавили, что причины возгорания выясняются. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, ранее в одном из районов Алматы произошел пожар. Огонь охватил кровлю трех домов, два человека были эвакуированы.

Добавим, что по информации на сайте "Электронного правительства", при пожаре в помещении, высотном здании, в месте скопления людей необходимо:

  • Если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой.
  • При горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке.
  • Немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию.
  • Отключите электрооборудование.
  • Если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери.
  • Помогите выйти на улицу детям и престарелым людям.
  • При задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком.
  • Если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы.
  • Закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2028816-pozhar-v-dvuhetazhnom-dome-tushili-okolo-50-spasateley-v-shymkente/

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